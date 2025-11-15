Haberler

Arne Slot gidici! İşte koltuğuna aday isimler
Liverpool'un kötü sonuçlar alması, teknik direktör Arne Slot üzerindeki baskıyı artırdı. İngiliz basınına göre, yönetim olası bir ayrılık ihtimaline karşı yeni teknik direktör adaylarını belirlemeye başladı. İşte adaylar...

  • Liverpool teknik direktörü Arne Slot'un görevi kötü sonuçlar nedeniyle tehlikede.
  • Liverpool yönetimi Arne Slot'un yerine gelebilecek 11 teknik direktör adayı belirledi.
  • Adaylar arasında Sebastian Hoeness, Roberto De Zerbi, Michel, Ernesto Valverde, Luciano Spalletti, Oliver Glasner, Andoni Iraola, Inigo Perez, Zinedine Zidane ve Vincent Kompany bulunuyor.

Liverpool'da alınan kötü sonuçlar teknik direktör Arne Slot üzerindeki baskıyı artırdı. İngiliz basını, yönetimin olası bir ayrılık ihtimaline karşı yeni teknik direktör adaylarını belirlediğini yazdı.

YÖNETİM ALARMDA

Mirror'ın haberine göre Liverpool yönetimi, Arne Slot'un göreve devam etmesine rağmen kötü gidişatın sürmesi ihtimaline karşı geniş bir teknik direktör listesi çıkardı. Yönetimin "erken hazırlık" kapsamında birçok adayla ilgili değerlendirme yaptığı belirtildi.

ÖNE ÇIKAN ADAYLAR

Liverpool'un listeye aldığı teknik direktörler arasında hem genç ve yükselen teknik adamlar hem de dünya futbolunun önde gelen isimleri bulunuyor

  • Sebastian Hoeness (Stuttgart)
  • Roberto De Zerbi (Marsilya)
  • Michel (Girona)
  • Ernesto Valverde (Athletic Bilbao)
  • Luciano Spalletti (Juventus)
  • Oliver Glasner (Crystal Palace)
  • Andoni Iraola (Bournemouth)
  • Inigo Perez (Rayo Vallecano)
  • Zinedine Zidane
  • Vincent Kompany

Aday listesinde özellikle Zidane ve Spalletti gibi dünya çapında teknik direktörlerin bulunması, Liverpool yönetiminin ciddi bir hazırlık içinde olduğunu gösteriyor.

KARAR SEZON PERFORMANSINA BAĞLI

Arne Slot'un kaderinin, Liverpool'un önümüzdeki haftalarda göstereceği performansa göre şekilleneceği belirtiliyor. Yönetim, özellikle savunmadaki sorunlar ve istikrarsız sonuçlar nedeniyle eleştiri alırken, Slot'un durumunun yakından takip edildiği vurgulanıyor. Liverpool cephesinde kritik haftalara girilirken Slot'un geleceği ve listedeki adaylardan birinin göreve gelip gelmeyeceği büyük merak konusu.

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
