Arnavutluk Kadınlar Süper Voleybol Ligi'nde Bülent Karslıoğlu'nun çalıştırdığı Partizani şampiyon oldu
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Arnavutluk Kadınlar Süper Voleybol Ligi'nde Türk antrenör Bülent Karslıoğlu'nun çalıştırdığı Partizani, şampiyonluğa ulaştı.
Arnavutluk Kadınlar Süper Voleybol Ligi'nde Türk antrenör Bülent Karslıoğlu'nun çalıştırdığı Partizani, şampiyonluğa ulaştı.
Partizani, 2-2 beraberliğin yaşandığı final serisinin 5. maçında Skenderbeu'yu başkent Tiran'da ağırladı. 2 bin 500 taraftarın önünde rakibini 3-1 yenen Karslıoğlu yönetimindeki Partizani, seride 3-2 üstünlük yakalayarak ligde 5. şampiyonluğunu ilan etti.
Geçmiş yıllarda Beşiktaş'ın başında kadınlarda 2 kez Balkan şampiyonluğu yaşayan Bülent Karslıoğlu, Azerbaycan'da ise Azerrail Bakü Kadın Voleybol Takımı'nı lig şampiyonluğuna taşımıştı.
Kaynak: AA / Ercan Doğan - Spor