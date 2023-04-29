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Arnavutluk Kadınlar Süper Voleybol Ligi'nde Bülent Karslıoğlu'nun çalıştırdığı Partizani şampiyon oldu

Arnavutluk Kadınlar Süper Voleybol Ligi'nde Bülent Karslıoğlu'nun çalıştırdığı Partizani şampiyon oldu

Spor Haberleri

Arnavutluk Kadınlar Süper Voleybol Ligi'nde Türk antrenör Bülent Karslıoğlu'nun çalıştırdığı Partizani, şampiyonluğa ulaştı.

Arnavutluk Kadınlar Süper Voleybol Ligi'nde Türk antrenör Bülent Karslıoğlu'nun çalıştırdığı Partizani, şampiyonluğa ulaştı.

Partizani, 2-2 beraberliğin yaşandığı final serisinin 5. maçında Skenderbeu'yu başkent Tiran'da ağırladı. 2 bin 500 taraftarın önünde rakibini 3-1 yenen Karslıoğlu yönetimindeki Partizani, seride 3-2 üstünlük yakalayarak ligde 5. şampiyonluğunu ilan etti.

Geçmiş yıllarda Beşiktaş'ın başında kadınlarda 2 kez Balkan şampiyonluğu yaşayan Bülent Karslıoğlu, Azerbaycan'da ise Azerrail Bakü Kadın Voleybol Takımı'nı lig şampiyonluğuna taşımıştı.

Kaynak: AA / Ercan Doğan - Spor

Bülent Karslıoğlu voleybol Tiran Spor Haberler

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