Armand Duplantis, sırıkla atlamada 13. kez dünya rekoru kırdı

Güncelleme:
İsveçli atlet Armand Duplantis, erkekler sırıkla atlamada 6,29 metreye ulaşarak kendisine ait dünya rekorunu 13. kez kırdı.

İsveçli atlet Armand Duplantis, erkekler sırıkla atlamada 6,29 metreye ulaşarak kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi.

DÜNYA REKORUNU 13. KEZ KIRDI

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Dünya Atletizm Birliği Kıta Turu'nun altın kategorisinde mücadele eden Duplantis, yeni bir rekora imza attı.

25 yaşındaki İsveçli atlet, ikinci denemesinde 6,29 metreyi geçmeyi başararak elinde bulundurduğu dünya rekorunu 13. kez geliştirmiş oldu. Olimpiyat ve dünya şampiyonu sporcu, bir önceki rekorunu 15 Haziran'da Stockholm'deki Elmas Lig etabında, ilk denemesinde 6,28 metreyi geçmeyi başararak kırmıştı.

Maşallah.. Kürt bayrağındaki SARI rengi giymiş.

Çok başarılı bu adam. bu dalın şu ana kadarki en iyisi

