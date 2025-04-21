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Armada Praxis Yalıkavak, Üsküdar Belediyespor'u Geçerek Finale Yükseldi

Armada Praxis Yalıkavak, Üsküdar Belediyespor'u Geçerek Finale Yükseldi
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Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 1-4 etabı ikinci maçında Armada Praxis Yalıkavak, Üsküdar Belediyespor'u 35-30 yenerek finale yükseldi. İlk maçı da kazanan Yalıkavak, seriyi 2-0 tamamladı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 1-4 etabı ikinci maçında Armada Praxis Yalıkavak, Üsküdar Belediyespor'u 35-30 yenerek finale yükseldi.

Binnaz Karakaya Spor Tesisi'ndeki karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi takım 22-17 önde bitirdi.

İkinci devrede skor üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip, salondan 35-30 galip ayrıldı.

Eşleşmedeki ilk maçtan da 38-23 galip ayrılan Armada Praxis Yalıkavak, seriyi 2-0 kazanarak adını finale yazdırdı.

Armada Praxis Yalıkavak, finalde Adasokağı ile karşılaşacak.

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Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Spor
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