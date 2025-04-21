Armada Praxis Yalıkavak, Üsküdar Belediyespor'u Geçerek Finale Yükseldi
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 1-4 etabı ikinci maçında Armada Praxis Yalıkavak, Üsküdar Belediyespor'u 35-30 yenerek finale yükseldi. İlk maçı da kazanan Yalıkavak, seriyi 2-0 tamamladı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 1-4 etabı ikinci maçında Armada Praxis Yalıkavak, Üsküdar Belediyespor'u 35-30 yenerek finale yükseldi.
Binnaz Karakaya Spor Tesisi'ndeki karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi takım 22-17 önde bitirdi.
İkinci devrede skor üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip, salondan 35-30 galip ayrıldı.
Eşleşmedeki ilk maçtan da 38-23 galip ayrılan Armada Praxis Yalıkavak, seriyi 2-0 kazanarak adını finale yazdırdı.
Armada Praxis Yalıkavak, finalde Adasokağı ile karşılaşacak.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Spor