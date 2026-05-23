Haberler

Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off

Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off son hafta maçında Armada Praxis Yalıkavak, Ortahisar Belediyespor'u 40-30 mağlup ederek ligi 39 puanla ikinci sırada tamamladı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de play-off son hafta maçında Armada Praxis Yalıkavak, Ortahisar Belediyespor'u 40-30 yendi.

Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk devresini de 21-13 önde tamamlayan Armada Praxis Yalıkavak, karşılaşmayı da 40-30 kazandı.

Bu sonuçla Armada Praxis Yalıkavak ligi 39 puanla ikinci sırada bitirdi. Ortahisar Belediyespor ise play-off mücadelesini 19 puanla 4. sırada tamamladı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende, sezonu ikinci sırada tamamlayan Armada Praxis Yalıkavak oyuncularına madalyaları, Türkiye Hentbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Faruk Akman tarafından verildi.

Armada Praxis Yalıkavak Başkanı Emin Palalı, yaptığı açıklamada teknik heyete, oyunculara ve kulübe destek veren herkese teşekkür etti.

Sezon boyunca büyük özveriyle mücadele eden teknik ekip ve sporcuların önemli bir başarı elde ettiğini belirten Palalı, kulübe destek sağlayan sponsorlar, yöneticiler, taraftarlar ve emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı

CHP'li belediye başkanına silahlı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız

Kılıçdaroğlu kameralar önünde partililere söz verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 yıl boyunca barfiks çekti, adeta bambaşka biri oldu

4 yıl boyunca barfiks çekti, adeta bambaşka biri oldu

Acun Ilıcalı'nın mutluluk gözyaşları

Tüm ülke onu konuşuyor: İşte o tarihi anlar!
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si 300 milyon Euro kazandı

1.5 saatte tam 300 milyon Euro kazandı!
10+4 kuralı başını yaktı! Okan Buruk yıldız futbolcusunu takımda istemiyor

10+4 kuralı başını yaktı! Yıldız futbolcusuna kapıyı gösterdi

Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim

Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Selde evladını kaybeden annenin feryadı yürek yaktı: Sana gitme dedim

Annenin feryadı yürekleri dağladı: Ben sana gitme dedim oğlum
Gözyaşlarına boğuldu! Kenan Yıldız'ın ardından milli takımda bir şok sakatlık daha

Gözyaşlarına boğuldu! Kenan Yıldız'dan sonra bir şok sakatlık daha