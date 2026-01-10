Hentbol: Kadınlar Süper Lig
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 9. haftasında Armada Praxis Yalıkavak, MC Sistem Yurdum'u 37-28 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçın ilk yarısı 14-14 berabere tamamlandı, ancak ikinci yarıda üstün bir performans sergileyen Yalıkavak, karşılaşmadan galip ayrıldı.
Ankara'da Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı 14-14 berabere bitti.
Armada Praxis Yalıkavak, ikinci devredeki üstün oyunuyla karşılaşmayı 37-28 kazandı.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor