Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 9. haftasında Armada Praxis Yalıkavak, MC Sistem Yurdum'u 37-28 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçın ilk yarısı 14-14 berabere tamamlandı, ancak ikinci yarıda üstün bir performans sergileyen Yalıkavak, karşılaşmadan galip ayrıldı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 9. haftasında Armada Praxis Yalıkavak, deplasmanda MC Sistem Yurdum'u 37-28 yendi.

Ankara'da Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı 14-14 berabere bitti.

Armada Praxis Yalıkavak, ikinci devredeki üstün oyunuyla karşılaşmayı 37-28 kazandı.

