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Arkas Spor, TÜRŞAD'ı 3-2 mağlup etti

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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 23. hafta mücadelesinde Arkas Spor, deplasmanda TÜRŞAD'ı 3-2 yendi.

Salon: Bitlis Adilcevaz

Hakemler: Ramazan Demiröz, Bektaş Kalender

TÜRŞAD: Hetman, Fatih Eren Uğur, Graciano, Lecat, İbrahim Emet, Muhammet Kaya (Selim Demir, Alperay Demirciler, Kaan Bülbül, Hamdi Erkan, Yiğit Yıldız, Muhammed Aray, Burhan Zorluer)

Arkas Spor : Canham, Burutay Subaşı, Kartev, Ulaş Kıyak, Efe Mandıracı, Ertuğrul Gazi Metin (Hoag, Ahmet Karataş, Halil İbrahim Yücel, Ulaş Onur Topbaşlı)

Setler: 21-25, 25-19, 20-25, 25-20, 12-15

Süre: 121 dakika (27, 24, 24, 27, 19)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 23. hafta mücadelesinde Arkas Spor, deplasmanda TÜRŞAD'ı 3-2 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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