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Arkas Spor, Olympiacos'u mağlup ederek yarı finale yükseldi

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Erkekler CEV Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Arkas Spor, Olympiacos'u deplasmanda mağlup ettikten sonra evinde çıktığı rövanş maçını da kazanarak yarı finale yükseldi. İzmir temsilcisi, tarihinde ilk kez yarı finale çıkmayı başardı.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Slobodan Kovacevic (Karadağ), Eldar Aliyev (Azerbaycan)

ARKAS SPOR: Kartev, Ulaş Onur, Efe, Ertuğrul Gazi, Grozer, Burutay, Ahmet, Halil İbrahim

OLYMPIAKOS: Koumentakis, Tzourits, Stern, Oliva, Pajenk, Travica, Karasavvidis, Tziavras, Dalakouras, Bonatto

SETLE: 25-23, 25-22, 25-21

SÜRE: 81 dakika (26, 27, 28)

Erkekler CEV Kupası Çeyrek Final mücadelesinde deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiacos'a 3-2 mağlup olan Arkas Spor, evinde çıktığı rövanş maçını 3-0 kazanarak yarı finale yükseldi. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-23, 25-22 ve 25-21'lik skorlarla sona erdi.

CEV Kupası'nda tarihinde ilk kez yarı finale yükselme başarısı gösteren İzmir temsilcisi tur sevincini salondaki seyircileriyle paylaştı. Mavi-beyazlılarda Efe Mandıracı 22 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Arkas Spor'un yarı finaldeki rakibi yarın oynanacak SVG Lüneburg - AONS Milon NEA Smyrni maçının ardından belli olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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