Arkas Spor, Galatasaray ile Efeler Ligi'nde karşılaşacak

Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, 14. hafta mücadelesinde yarın Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak.

Arkas Spor, Efeler Ligi'ndeki 14. hafta mücadelesinde yarın Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşma öncesinde Arkas Spor, 6 galibiyet 7 mağlubiyetle ligde 7. sırada yer alırken, Galatasaray ise 9 galibiyet, 4 mağlubiyetle puan tablosunda 4. basamakta yer alıyor. Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, sezonun ikinci yarısına galibiyetle başlamak istediklerini belirterek, "İzmir'e yeni yılın ilk maçını kazanarak dönmeyi hedefliyoruz. Bu karşılaşmaya iyi hazırlandık ve oyuncularımıza güvenimiz tam" dedi. - İZMİR