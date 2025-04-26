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Arkas Spor Fenerbahçe ile Kritik Maça Çıkıyor

Arkas Spor Fenerbahçe ile Kritik Maça Çıkıyor
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EFELER Ligi Play-Off 3-4 etabı ikinci maçında Arkas Spor, evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. İlk maçta 3-1 mağlup olan Arkas Spor, seri eşitlemek için sahaya çıkacak.

EFELER Ligi Play-Off 3-4 etabı ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Arkas Spor yarın evinde rakibiyle ikinci randevuya çıkacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Tuncay Kandemir, Hakkı Demiralay hakem ikilisi yönetecek. Maçın biletleri 110 TL'den satışa sunuldu. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "İstanbul'daki ilk maçta geriye düştüğümüz seriyi İzmir'de seyircimiz önünde eşitlemek istiyoruz. Ekibimize başarılar diliyoruz" dedi.

Arkas Spor maçı kazanırsa üçüncü ve son karşılaşma 30 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak. Serinin galibi sezonu 3'üncü, mağlubu ise 4'üncü sırada tamamlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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