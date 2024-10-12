Üye Girişi
Haberler

Arkas Spor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'a 3-1 Kaybetti

Arkas Spor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'a 3-1 Kaybetti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arkas Spor, Efeler Ligi'nin 2. hafta maçında evinde Bursa Büyükşehir Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu. Müsabakanın setleri 23-25, 25-22, 22-25 ve 22-25 sonuçlandı.

İZMİR, -

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Hakkı Demiralay, Serhat Semiz

ARKAS SPOR: Burutay, Ertuğrul Gazi, Carisio, Gökçen, Burakhan, Grozer, Cansın, Abdulsamet, Can, Ulaş Onur

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Morales, Fatih Eren, Abreu, Panou, Yiğit, Arda, Umut, Yunus Emre, Emre Berat, Muhammet, Gökhan

SETLER: 23-25, 25-22, 22-25, 22-25

SÜRE: 135 dakika (34, 30, 32, 39)

EFELER Ligi 2'nci hafta mücadelesinde Arkas Spor evinde Bursa Büyükşehir Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 23-25, 25-22, 22-25 ve 22-25'lik skorlarla sona erdi.

Bu sonuçla Arkas Spor, üst üste 2'nci mağlubiyetini alırken, Bursa temsilcisi galibiyetle tanıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Bursa Büyükşehir Belediyespor Büyükşehir Belediyespor Yerel Haberler Arkas Spor Efeler Bursa Arkas Spor

Benzin istasyonunda infilak etti: Ölenler arasında çocuklar var

Benzin istasyonu infilak etti: Ölenler arasında çocuklar var

 İsrail'den siber saldırı bekleyen İran tüm cihazları yasakladı

İran, İsrail korkusuyla tüm cihazları yasakladı

 'Çözüm Süreci' tartışmalarına Destici'den çok sert tepki: Milletimize yeniden yutturulmasına rıza göstermeyeceğiz

"Milletimize yeniden yutturulmasına rıza göstermeyeceğiz"
Baro Genel Kurulu'nda avukatlar birbirine girdi, yumruklar havada uçuştu

Baro Genel Kurulu'nda avukatlar birbirine girdi, yumruklar havada uçuştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dmitry Bivol vs Artur Beterbiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hırvatistan İskoçya maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Hırvatistan İskoçya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Yalı Çapkını 78. bölüm neden yok? 13 Ekim Diyarbakır Mitingi yapılacak mı, iptal mi? Gönül Dağı Halime kimdir, kaç yaşında? Hangi bakanlar değişecek? Cumartesi hangi diziler var? 12 Ekim Cumartesi TV'de bu akşamki diziler Elif Karaarslan cinsel ilişki VİDEOSU iddiası sonrası ne oldu? 13 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Yengeç, Boğa, İkizler burcu yorumu! 13 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Beyoğlu bıçaklanan polisin sağlık durumu nasıl? Gaziantep Şahinbey'de Ahmet Demir, eşi ve çocukları kim, isimleri ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.