Arkas Sailing Team, Palermo-Montecarlo Yarışında İkinciliği Elde Etti
Arkas Sailing Team, 20'ncisi düzenlenen Palermo-Montecarlo yarışında 41 teknenin yer aldığı mücadelede ikincilik kazanarak dikkat çekti. Kaptan Serhat Altay, takım olarak üç ayrı kategoride podyum derecesi elde ettiklerini açıkladı.
Yelkende İtalya'daki Palermo-Montecarlo 2025'te mücadele eden Arkas Sailing Team, ikinciliği elde etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre 20'ncisi düzenlenen yarış, Mondello-Monako arasında 437 deniz millik rota üzerinde gerçekleşti.
Arkas Sailing Team, 41 teknenin katıldığı mücadelede ikinci oldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen kakım kaptanı Serhat Altay, ekip olarak üç ayrı kategoride podyum derecesi aldıklarını, sezondaki diğer yarışlarda da aynı ivmeyi sürdürmek istediklerini belirtti.
Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Spor