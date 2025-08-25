Arkas Sailing Team, Palermo-Montecarlo Yarışında İkinciliği Elde Etti

Yelkende İtalya'daki Palermo-Montecarlo 2025'te mücadele eden Arkas Sailing Team, ikinciliği elde etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 20'ncisi düzenlenen yarış, Mondello-Monako arasında 437 deniz millik rota üzerinde gerçekleşti.

Arkas Sailing Team, 41 teknenin katıldığı mücadelede ikinci oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kakım kaptanı Serhat Altay, ekip olarak üç ayrı kategoride podyum derecesi aldıklarını, sezondaki diğer yarışlarda da aynı ivmeyi sürdürmek istediklerini belirtti.