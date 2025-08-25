Arkas Sailing Team, Palermo-Montecarlo Yarışında İkinciliği Elde Etti

Arkas Sailing Team, Palermo-Montecarlo Yarışında İkinciliği Elde Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arkas Sailing Team, 20'ncisi düzenlenen Palermo-Montecarlo yarışında 41 teknenin yer aldığı mücadelede ikincilik kazanarak dikkat çekti. Kaptan Serhat Altay, takım olarak üç ayrı kategoride podyum derecesi elde ettiklerini açıkladı.

Yelkende İtalya'daki Palermo-Montecarlo 2025'te mücadele eden Arkas Sailing Team, ikinciliği elde etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 20'ncisi düzenlenen yarış, Mondello-Monako arasında 437 deniz millik rota üzerinde gerçekleşti.

Arkas Sailing Team, 41 teknenin katıldığı mücadelede ikinci oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kakım kaptanı Serhat Altay, ekip olarak üç ayrı kategoride podyum derecesi aldıklarını, sezondaki diğer yarışlarda da aynı ivmeyi sürdürmek istediklerini belirtti.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Spor
Bunu kimse beklemiyordu! Barış Alper'den Okan Buruk'un sözleri sonrası sürpriz hamle

Barış Alper'den Okan Buruk'un sözleri sonrası sürpriz hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Leman Sam, konser verdiği ilimizde sahneden belediyeyi bombaladı

Konser verdiği ilimizde sahneden belediyeyi bombaladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.