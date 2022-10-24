Arkadaşları zor sakinleştirdi! Mertens, Alanya maçı sonrası soyunma odasında çılgına döndü

Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens, Alanyaspor maçının ardından soyunma odasında adeta çılgına döndü. Hakem yönetiminden arkadaşlarına dert yanan Belçikalı yıldızın, "İtalya Ligi'nde 1 sezonda 9-10 kırmızı kart çıkıyor. Ama burada 50-60 kırmızı kart çıkıyor. Ben sorunun hakemler olduğunu düşünüyorum." dediği öne sürüldü.

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık'ın kararlarıyla tepki çektiği mücadele sonrası sarı-kırmızılıların yıldızı Dries Mertens oldukça sinirlendi.

"İTALYA LİGİ'NDE BU KADAR KART ÇIKMIYOR"

Beyaz TV'de yer alan habere göre, Mertens maç bitiminde soyunma odasında arkadaşlarına dert yandı. Belçikalı yıldızın, "İtalya Ligi'nde 1 sezonda 9-10 kırmızı kart çıkıyor. Ama burada 50-60 kırmızı kart çıkıyor. Ben sorunun hakemler olduğunu düşünüyorum" dediği öne sürüldü.

ALANYA MAÇINDA SİFTAH YAPTI

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Dries Mertens, Alanyaspor karşısında ilk skor katkısını yaptı. Belçikalı yıldız, Akdeniz ekibi karşısında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.