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Arjantin, Davis Kupası'nda A Milli Erkek Tenis Takımı karşısında 2-0 öne geçti

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A Milli Erkek Tenis Takımı, Davis Kupası Dünya Grubu 1'de Arjantin'e serinin ilk 2 maçını kaybederek seride 2-0 geriye düştü. Yankı Erel ve Mert Alkaya, teklerde rakiplerine yenildi; yarın çiftler ve tekler maçları oynanacak.

A Milli Erkek Tenis Takımı, Davis Kupası Dünya Grubu 1'de Arjantin'e serinin ilk 2 maçını kaybetti.

Arjantin'in Neuquen kentindeki Ruca Che Stadyumu'nda sert kortta oynanan organizasyonun ilk maçında dünya sıralamasının 23 numarası Francisco Cerundolo, milli sporcu Yankı Erel'i 6-0, 6-4 yendi.

Serinin ikinci maçında ise milli tenisçi Mert Alkaya, dünya sıralamasının 52 numarası Thiago Agustin Tirante'ye 6-2 ve 6-4'lük setlerle mağlup oldu.

Bu sonuçla Arjantin seride 2-0 öne geçti.

Serinin yarınki karşılaşmalarında TSİ 17.00'de çiftlerde, Tuncay Duran / Arda Azkara ekibi ile Guido Andreozzi / Andres Molteni çifti karşı karşıya gelecek.

Serinin yarınki tekler karşılaşmasında ise Mert Alkaya-Francisco Cerundolo ve Yankı Erel-Thiago Agustin Tirante maçları yapılacak.

Kaynak: AA
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