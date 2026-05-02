Ardeşen Anadolu İmam Hatip Lisesi, hokeyde Türkiye 3.'sü oldu

Ardeşen Anadolu İmam Hatip Lisesi, Okul Sporları Gençler A Hokey Türkiye birinciliği müsabakasında 3. oldu.

Gaziantep'te düzenlenen Okul Sporları Gençler A Hokey Türkiye Birinciliği müsabakalarında Rize'yi temsil eden Ardeşen Anadolu İmam Hatip Lisesi, büyük bir başarıya imza atarak Türkiye 3.sü oldu. 25-29 Nisan tarihleri arasında 3 farklı bölgeden gelen 9 seçkin takımın mücadelesine sahne olan şampiyonada Ardeşen ekibi, turnuva boyunca sergilediği üstün performansla dikkatleri üzerine çekti.

Turnuva süresince normal sürede hiç mağlup olmayan Rize temsilcisi, yarı finalde seri penaltı atışları sonucunda final kapısından döndü. Finali kaçıran Ardeşen Anadolu İmam Hatip Lisesi, üçüncülük müsabakasında İstanbul temsilcisi ile karşı karşıya geldi. Sahadan galibiyetle ayrılan Ardeşen Anadolu İmam Hatip Lisesi, Rize'ye bronz madalya ile dönme başarısı gösterdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk, elde edilen bu başarının ardından teknik ekip ve sporcuları tebrik ederek, "Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda ilimizi en iyi şekilde temsil eden, turnuvayı namağlup tamamlayıp sadece penaltılarla finalin kıyısından dönen Ardeşen Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Bu başarıda emeği geçen teknik ekibimizi, antrenörlerimizi ve okul idaremizi tebrik ederim. Gençlerimizin sporun her branşında gösterdiği bu azim, bizler için en büyük gurur kaynağıdır." İfadelerini kullandı. - RİZE

