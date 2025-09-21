Haberler

Ardahan'da Gençler için Güreş Kursu Açıldı

Ardahan'da Gençler için Güreş Kursu Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇOGEP projesi kapsamında Ardahan'da 'Serhat'ın Çocukları Gülsün Diye' adı altında bir güreş kursu açılarak, gençlerin yeteneklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

ÇOGEP projesiyle Ardahanlı gençler yeteneklerini geliştirmeye devam ediyor.

Ardahan Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, ÇOGEP (Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı) çerçevesinde "Serhat'ın Çocukları Gülsün Diye" isimli Proje kapsamında "Güreş Kursu" açılışı gerçekleştirildi.

Proje kapsamında çocuk ve gençlerin ilgi, yetenek ve kapasiteleri doğrultusunda gelişim göstermeleri, disiplinli, sorumluluk sahibi ve sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri amacıyla yeni kurslar açıldı.

Ardahan'da açılan Güreş Kursu, gençlerin spora yönelmesi ve fiziksel gelişimlerini desteklemesi hedefiyle başlatıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İstanbul'da özel hastanede skandal iddia: Hastalara ilaç verip binlerce erken doğuma neden oldu

Hastalara vajinal yoldan ilaç verip binlerce erken doğuma sebep oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir yayınevi, sorularına koyduğu banknotlardaki Atatürk resmini sansürledi

Atatürk'e tahammül edemeyen biri daha! Tepkiler çığ gibi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.