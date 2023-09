Ardahan'da Geleneksel Rahvan At Yarışları Heyecanı

Ardahan'da düzenlenen 'Geleneksel Rahvan At Yarışları'nın 9'uncu ve 7'nci Doğu Anadolu At Yarışları Şampiyonası'nda at sevdalıları büyük bir heyecan yaşadı. Yarışmalar, 21 ilden 100'e yakın sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

ARDAHAN'da düzenlenen 'Geleneksel Rahvan At Yarışları'nın 9'uncu ve 7'nci Doğu Anadolu At Yarışları Şampiyonası' gerçekleştirildi. Yarışmaları izleyen at sevdalıları büyük bir heyecan yaşadı.

'Geleneksel Rahvan At Yarışları'nın 9'uncu ve 7'nci Doğu Anadolu At Yarışları Şampiyonası Ardahan Valiliği, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ile Rahvan At Binicilik Kültür ve Spor Kulübü'nün katkılarıyla, Ardahan-Artvin kara yolu üzerindeki Sulakyurt köyü mevkiindeki at yarışları sahasında yapıldı.

21 ilden 100'e yakın sporcunun katıldıgı yarışmada biniciler, belirlenen kurallar çerçevesinde Baş, Başaltı, Büyük Orta, Küçük Orta, Deste, Dörtlü Tay, Üçlü Tay, İthal A, İthal B ve ikili tay kategorilerin dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.

Yarışları Vali Hayrettin Çiçek, AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdamli Albay Ramazan Yiğit, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu yetkilileri ve çok sayıda yarış sever izledi.

Dereceye girenlere ödülleri protokol tarafından verilirken, Yağmurlu hava nedeniyle Vali Hayrettin Çiçek'in ödül verdiği sırada çadır rüzgarın etkisiyle ters döndü. (DHA)