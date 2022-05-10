Arda Turan, yılın en sevilen ve örnek alınan futbolcusu oldu! Sosyal medyada kıyamet koptu - Haberler

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Arda Turan, yılın en sevilen ve örnek alınan futbolcusu oldu! Sosyal medyada kıyamet koptu

Haberler.com - Spor
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Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Arda Turan, özel bir üniversite tarafından 2022 yılının en sevilen ve örnek alınan futbolcusu seçildi. Turan'a bu ödülün verilmesi sosyal medyada tepki çekti.

Kariyerinin artık sonuna doğru gelen Galatasaraylı Arda Turan, İstanbul'da bulunan özel bir üniversiteden anlamlı bir ödül aldı.

Arda Turan, yılın en sevilen ve örnek alınan futbolcusu oldu! Sosyal medyada kıyamet koptu

ARDA TURAN'IN ALDIĞI ÖDÜL TEPKİ ÇEKTİ

Üniversitenin işletme bölümü tarafından düzenlenen Spor Odaklı Markalama Araştırmaları'na göre bu yıl ödüle Arda Turan layık görüldü. Deneyimli futbolcunun, 2022 yılının en sevilen ve örnek alınan futbolcusu seçilmesi ise sosyal medyada tepki çekti.

Arda Turan, yılın en sevilen ve örnek alınan futbolcusu oldu! Sosyal medyada kıyamet koptu

Arda Turan, yılın en sevilen ve örnek alınan futbolcusu oldu! Sosyal medyada kıyamet koptu

Arda Turan, yılın en sevilen ve örnek alınan futbolcusu oldu! Sosyal medyada kıyamet koptu

Arda Turan, yılın en sevilen ve örnek alınan futbolcusu oldu! Sosyal medyada kıyamet koptu

Arda Turan, yılın en sevilen ve örnek alınan futbolcusu oldu! Sosyal medyada kıyamet koptu

Arda Turan, yılın en sevilen ve örnek alınan futbolcusu oldu! Sosyal medyada kıyamet koptu

Haberler.com - Spor

Galatasaray, Arda Turan, Süper Lig, Spor, Haberler

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