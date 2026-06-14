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Arda Turan, Ukrayna Premier Lig'de yılın teknik direktörü seçildi

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Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan, Ukrayna Premier Lig'de 2025-2026 sezonunun en iyi teknik direktörü ödülünü kazandı. Oylamada rakiplerini geride bırakan Turan, takımını ligde şampiyon yaparken UEFA Konferans Ligi'nde yarı finale taşıdı.

Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan, Ukrayna Premier Lig'de yılın teknik direktörü ödülünü kazandı.

Ligin internet sitesindeki açıklamaya göre oylamada rakiplerini geride bırakan Arda Turan, 2025-2026 sezonunun en iyi teknik direktörü seçildi.

Oylamada LNZ Cherkasy'nin teknik direktörü Vitaliy Ponomaryov ikinci, Polissya'yı çalıştıran Ruslan Rotan ise üçüncü oldu.

Arda Turan yönetiminde geride kalan sezon Ukrayna Premier Lig'de şampiyonluk yaşayan Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi'nde ise yarı final oynama başarısı gösterdi.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
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