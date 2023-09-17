Eyüpspor'un hiç şakası yok! Arda Turan tarih yazıyor
Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor, geriye düştüğü maçta Gençlerbirliği'ni 3-1 yenerek 1. Lig'de 5'te 5 yaptı.
Eyüpspor ile Gençlerbirliği, 1. Lig'in 5. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Arda Turan'ın yönetimindeki İstanbul ekibi 3-1 kazandı.
BRUNO DUBLE YAPTI
Karşılaşmada Gençlerbirliği'nin tek golünü 3. dakikada Mustapha Yatabare kaydetti. Eyüpspor'un gollerini ise 13 ve 67. dakikada Gianni Bruno, 24. dakikada Ahmed Kutucu kaydetti.
EYÜPSPOR'DAN 5'TE 5
Bu galibiyetle Arda Turan'ın öğrencileri 5'te 5 yaparak puanını 15'e yükseltti. Eyüpspor'da Caner Erkin ise 5. haftada 3. asistini yapma başarısı gösterdi.
Kaynak: Haberler.com / Spor