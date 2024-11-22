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Arda Turan, Arda Güler'e övgüler yağdırdı

Arda Turan, Arda Güler'e övgüler yağdırdı
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Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Real Madrid forması giyen Arda Güler hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Genç futbolcuya 'çok özel bir yetenek' olarak nitelendiren Turan, Güler'in kendisini geçeceğine inandığını belirtti. Turan, Eyüpspor'un Süper Lig'deki performansından memnun olduğunu ve her maçtan ders çıkardıklarını ifade etti. Ayrıca, ilham aldığı teknik direktörler arasında Diego Simeone ve Luis Enrique'yi gösteren Turan, kendi tarzını yaratmaya çalıştığını söyledi.

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Real Madrid forması giyen Arda Güler hakkında "Çok özel bir yetenek. Kendine özgü beceriler var. Beni geçeceğine eminim. Önünde uzun yıllar var" ifadelerini kullandı.

12 haftası geride kalan Süper Lig'de Eyüpspor ile 22 puan toplayan ve 4. sırada yer alan teknik direktör Arda Turan, kariyerinde ilham aldığı isimleri açıkladı.

İspanyol AS Gazetesi'ne özel bir röportaj veren genç teknik adam, hem Eyüpspor dönemi hem de geleceği hakkında konuştu.

Turan son olarak Real Madrid forması giyen Arda Güler'den de övgüyle bahsetti.

"ORTAYA ÇIKARDIĞIMIZ HİKAYEDEN MEMNUNUZ"

Eyüpspor hakkında konuşan Arda Turan, şunları dedi:

Ortaya çıkardığımız hikayeden memnunuz. Her maç gelişiyor, öğreniyor ve keyif alıyoruz. Kazansak da kaybetsek de ders çıkarmaya çalışıyoruz. İlk sezonumuzda Süper Lig'e yükseldik. Olağanüstü bir sezondu. Çok özel bir hikayeydi.

KENDİ TARZIMI YARATMAYA ÇALIŞIYORUM"

İlham aldığı teknik adamlar hakkında konuşan Arda Turan, şu sözleri sarf etti:

Savunmada Diego Simeone'nin fikirlerinden ilham alıyorum. hücumda ise beni en çok etkileyen antrenör Luis Enrique oldu. Oyuncularla ilişkiler, kritik anlarda çözüm bulma konusunda ise Fatih Terim'den çok şey öğrendim. Birlikte çalıştığım antrenörlerin güçlü yönlerinden ilham almaya çalışıyorum ama kendi tarzımı yaratmaya çalışıyorum.

"ÇOK BAŞARILI OLMAK İSTİYORUM"

Başarılı olmak istediğini ifade eden 37 yaşındaki teknik adam, şöyle konuştu:

Çok başarılı olmak istiyorum ama daha önümde uzun bir yol var. Başarıyı yakalamak kadar sürdürmek önemli. En iyi senaryo, Diego Simeone'nin Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasıdır. Simeone kulüpten ayrıldıktan sonra bir gün onun başarılarına yaklaşmanın hayalini kurmak heyecan verici.

"BENİ GEÇECEĞİNE EMİNİM"

Kariyerini Real Madrid'de sürdüren milli futbolcu Arda Güler hakkında Turan, şu ifadeleri kullandı:

Çok özel bir yetenek. Kendine özgü beceriler var. Beni geçeceğine eminim. Önünde uzun yıllar var. Adaptasyon dönemini tamamladığında çok daha büyük başarıla imza atacağına inanıyorum.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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