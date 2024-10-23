Arda Kardeşler, Galatasaray-Beşiktaş Derbisinde İlk Kez Düdük Çalacak

Trendyol Süper Lig'de pazartesi günü oynanacak Galatasaray- Beşiktaş derbisini yönetecek olan FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, kariyerinde ilk kez bu derbide düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş pazartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta karşılaşacak. Bu önemli müsabakayı FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay yapacak. Maçın 4. hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.

Kariyerinde 3 kez derbi yönetti

Bursa bölgesi hakemi olan Arda Kardeşler, bu maçla birlikte kariyerinde ilk kez Galatasaray - Beşiktaş derbisinde düdük çalacak. Kardeşler daha önce 2 defa Galatasaray - Fenerbahçe, 1 kez de Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde görev aldı. Bu müsabakalarda Fenerbahçe 1 kez kazanırken, 2 maç da berabere sona erdi.

Arda Kardeşler'in düdük çaldığı derbiler şöyle:

8.05.2022

Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1

24.12.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0

19.05.2024

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1 - İSTANBUL