Arda Güler ve ailesine çirkin teklif! 1 saniye bile düşünmeden reddettiler

Avrupa devlerinin peşinde olduğu Arda Güler için ünlü menajerlerin sezon devam ederken futbolcunun ailesine çirkin bir teklifte bulunduğu ortaya çıktı. Menajerler sözleşmesinde "1500 dakikayı tamamlamazsa 5 milyon euroya serbest kalır." maddesi bulunan Arda Güler'in anne ve babasına, "Arda sakatım desin ya da bilerek kart görsün ama bu 1500 dakikayı tamamlamasın. Bu durumda 5 milyon euroya serbest kalır. Size de çok büyük imza parası veririz." dedi. Aile teklifi düşünmeden reddetti.

Avrupa'da transfer döneminin en gözde isimlerinden olan Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler için ünlü menajerler de devrede. Bu menajerlerden bazılarının ise futbolcunun anne ve babasına çirkin bir teklifte bulunduğu öğrenildi.

SÖZLEŞMEDEKİ MADDEYİ FIRSAT BİLDİLER

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, sözleşmesinde "1500 dakikayı tamamlamazsa 5 milyon euroya serbest kalır" bulunan Arda Güler için bazı menajerler, futbolcunun ailesinin kapısını çaldı.

"SİZE ÇOK BÜYÜK İMZA PARASI VERİRİZ"

Menajerler, Arda Güler'in ailesine, "Arda sakatım desin ya da bilerek kart görsün ama bu 1500 dakikayı tamamlamasın. Bu durumda 5 milyon euroya serbest kalır. Size de çok büyük imza parası veririz." teklifinde bulundu. Genç yıldız ve ailesi teklifi reddederken, bu menajerlerle görüşmeyi de kesti.