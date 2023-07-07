Arda Güler'in imza törenini izleyen Fenerbahçeli futbolcu hüngür hüngür ağladı

Fenerbahçe kafilesi, Real Madrid'in Arda Güler için düzenlediği imza törenini televizyondan canlı izledi. Genç yıldızın eski takım arkadaşları büyük bir gurur yaşarken, Yiğit Efe'nin gözyaşları döktüğü anlar herkesi duygulandırdı.

Real Madrid'in Arda Güler için düzenlediği basın toplantısını sarı-lacivertlilerin futbolcuları tesislerde televizyondan izledi. Büyük gurur yaşayan Arda Güler'in eski takım arkadaşı genç futbolcu Yiğit Efe hüngür hüngür ağladı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Fenerbahçe Youtube hesabından paylaşılan videoda bir masa etrafında toplanan sarı-lacivertli futbolcular, Arda Güler'in Real Madrid'e imza attığı anları canlı yayında izledi. Duygusal anların yaşandığı videoda Arda Güler'in yaş grubundan genç futbolcu Yiğit Efe gözyaşlarına hakim olamadı.

MERT HAKAN YANDAŞ TESELLİ ETTİ

Yiğit Efe'nin hüngür hüngür ağladığını gören Mert Hakan Yandaş, genç futbolcunun yanına giderek teselli etti. O anları izleyen herkes duygusal anlar yaşarken, video sosyal medyada büyük ilgi gördü.