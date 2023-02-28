Arda Güler'in ailesi devreye girdi! Fenerbahçe yeni sözleşmeye bomba bir madde ekleyecek

Geçtiğimiz gün 18 yaşına basan Arda Güler, FIFA kurallarına göre artık Fenerbahçe ile uzun süreli sözleşme yapabilecek. Genç yıldıza yeni kontrat önermeye hazırlanan sarı-lacivertliler, Arda Güler'in sözleşmesine yüksek meblağlı bir serbest kalma maddesi koyacak. Yetenekli futbolcunun ailesi de devreye girerken yeni sözleşme için, "Arda, Fenerbahçe'nin evladı. Oğlumuz, başkanla konuşup anlaşacak; ne karar alırlarsa o yönde devam edeceğiz" dedi.