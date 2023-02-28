Arda Güler'in ailesi devreye girdi! Fenerbahçe yeni sözleşmeye bomba bir madde ekleyecek
Spor Haberleri
Geçtiğimiz gün 18 yaşına basan Arda Güler, FIFA kurallarına göre artık Fenerbahçe ile uzun süreli sözleşme yapabilecek. Genç yıldıza yeni kontrat önermeye hazırlanan sarı-lacivertliler, Arda Güler'in sözleşmesine yüksek meblağlı bir serbest kalma maddesi koyacak. Yetenekli futbolcunun ailesi de devreye girerken yeni sözleşme için, "Arda, Fenerbahçe'nin evladı. Oğlumuz, başkanla konuşup anlaşacak; ne karar alırlarsa o yönde devam edeceğiz" dedi.
Fenerbahçe ve Türk futbolunun büyük umutlar beslediği Arda Güler, sarı-lacivertlilerle yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
SERBEST KALMA MADDESİNDEN ÇIKILACAK
Arda Güler'in sözleşmesinde yer alan "1500 dakika süre almazsa 5 milyon euroya serbest kalır" maddesinden çıkmak isteyen sarı-lacivertliler, 18 yaşına giren genç yıldızla 4 yıllık yeni sözleşme yapmak istiyor.
"ARDA, FENERBAHÇE'NİN EVLADI"
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Arda Güler'e yeni sözleşme teklif edilmesiyle ilgili olarak genç yıldızın ailesi, "Arda, Fenerbahçe'nin evladı. Oğlumuz, başkanla konuşup anlaşacak; ne karar alırlarsa o yönde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertliler, 18 yaşındaki futbolcunun yeni sözleşmesine yüksek meblağlı bir serbest kalma bedeli koymayı hedefliyor.