Arda Güler'in 2 yıldır beklediği an geldi

Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler, yeni sezonda 2 yıllık hasretine son vermeye hazırlanıyor.

2 YILDIR BEKLEDİĞİ AN GELDİ

İspanya'nın en ünlü gazetelerinden biri olan Marca gazetesi, Arda Güler'in gelişimini manşetlere taşıdı. Haberde, Arda Güler'in yaz dönemi boyunca fiziksel olarak güçlendiğini ve ikili mücadelelere karşı daha dirençli olduğunu dile getirdi.

''BAŞROL OYNAYACAK''

Arda'nın Xabi Alonso önderliğinde takımın başrol oyuncularından biri olacağı dile getirilerek, "Artık kısa süre forma giymek yerine başrol oynayacak. Duran toplarda sorumluluk alıyor, bu da kilit bir oyuncu olmaya aday olduğu bir diğer rol." ifadeleri kullanıldı.

İLK 11'DE OLACAK

Geride kalan iki sezonda ilk 11'e bir türlü giyemeyen milli oyuncunun, sezonun açılış maçı olan Osasuna karşısında ilk 11'de sahaya çıkacağı belirtildi.