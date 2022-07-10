Arda Güler, Hull City'nin fişini çekti! Fenerbahçe, Sakarya'da sonradan açıldı - Haberler

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Arda Güler, Hull City'nin fişini çekti! Fenerbahçe, Sakarya'da sonradan açıldı

Haberler.com - Spor
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Fenerbahçe hazırlık maçında Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'i 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin gollerini 87. dakikada frikikten Arda Güler ve 88. dakikada Serdar Dursun kaydetti.

Fenerbahçe ile Hull City hazırlık maçında Sakarya Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-0 kazandı.

Arda Güler, Hull City'nin fişini çekti! Fenerbahçe, Sakarya'da sonradan açıldı

ARDA GÜLER'DEN ENFES GOL

Fenerbahçe başından sonuna kadar üstün bir oyun sergilediği mücadelenin ilk yarısında İsmail Yüksek etkili performansıyla dikkat çekti. Mücadelenin 2. yarısında ise Arda Güler fırtınası yaşandı. 17 yaşındaki yıldız futbolcu 87. dakikada frikikten attığı enfes golle Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Bu golden sadece 1 dakika sonra ise Serdar Dursun fileleri havalandırarak skoru belirledi.

Arda Güler, Hull City'nin fişini çekti! Fenerbahçe, Sakarya'da sonradan açıldı

Haberler.com - Spor

Fenerbahçe Arda Güler Hull City Spor Haberler

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