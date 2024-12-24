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Arda Güler, en olmayacak yere su döktü

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Arda Güler, Real Madrid'in La Liga'da Sevilla'yı 4-2 yenerek liderle puan farkını 1'e indirdiği maçın 71'inci dakikasında, yanlışlıkla Carlo Ancelotti'nin koltuğuna su döktü. Bu komik anlar kısa sürede viral oldu.

Arda Güler'in de formasını giydiği Real Madrid, La Liga'nın 19'uncu haftasında Sevilla'yı konuk etti. Eflatun-Beyazlılar, dişli rakibini Mbappe, Valverde, Rodrygo ve Brahim Diaz'ın golleriyle 4-2 mağlup etmeyi başardı.

YANLIŞLIKLA SU DÖKTÜ

19 yaşındaki milli yetenek Arda Güler ise karşılaşmaya 71'inci dakikada dahil oldu. O dakikaya kadar yine yedek kulübesine hapsolan başarılı oyuncunun 'sakarlık' anları sosyal medyada viral oldu.

ANCELOTTİ'NİN SURATI EKŞİDİ

Güler, elindeki suyun bir kısmını yanlışlıkla teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin oturduğu koltuğa döktü. Koltuğa oturmak için yönelen İtalyan hoca, ekibi ve Arda'nın uyarması üzerine geri döndü.

4 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 20 maçta sahada yer alan Arda Güler, 676 dakika sahada kaldı. Milli futbolcu bu sürede 1 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı, 1 de sarı kart gördü.

İşte o anlar;

Arda Güler, en olmayacak yere su döktü

Arda Güler, en olmayacak yere su döktü

Arda Güler, en olmayacak yere su döktü

Arda Güler, en olmayacak yere su döktü
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarımardinli yiğit:

basit bir durum, gül geç..

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Haber YorumlarıT Y:

Ha ha ha... Başka haber yok mu? Arda bugün s.çamadi, başı ağriyor Arda'nin, ne yazik ki bugün Arda iştahi yok, Arda bugün ...

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