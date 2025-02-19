Arda Güler'e 3 dünya devi birden talip oldu

Bu sezon teknik direktör Carlo Ancelotti'den istediği seviyede forma süresi bulamayan Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler ile ilgili transfer iddialara bir yenisi daha eklendi.

BAYERN MÜNİH, LİVERPOOL VE TALİP OLDU

Fichajes'in haberine göre, Avrupa'nın önde gelen 3 takımı Arda'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Alman devi Bayern Münih ve İngiliz ekipleri Liverpool ile Manchester United'ın 19 yaşındaki genç yeteneği transfer etmek için yaz aylarında hazır olacağı iddia edildi.

PSG İDDİASI DA VAR

Ayrıca İspanyol basını, geçtiğimiz günlerde Paris Saint-Germain'in de Arda Güler ile ilgilendiğini ve Fransız ekibinin teknik direktörü Luis Enrique'nin, transfer için milli futbolcuyla temasa geçtiğini öne sürmüştü.

KİRALIK GİTMEK İSTİYOR

Öte yandan yine İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre; Arda, takımda aldığı süreden memnun değil. Arda Güler'in 2026'da düzenlenecek Dünya Kupası nedeniyle gelecek yıl daha fazla forma şansı bulmak istediği belirtilmişti. 19 yaşındaki yıldızın, bu nedenle sezon sonunda takımdan kiralık olarak ayrılmak istediği yazılmıştı.

ARDA'NIN SEZON PERFORMANSI

Arda Güler, bu sezon Real Madrid'de 27 maçta 967 dakikada sahada kaldı. 19 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 3 gol attı ve 5 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Arda Güler'in Real Madrid ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.