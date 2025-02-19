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Arda Güler'e 3 dünya devi birden talip oldu

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Milli yıldızımız Arda Güler'in Real Madrid'den sezon kiralık olarak ayrılmak isteğini öne süren İspanyol basını, Bayern Münih, Liverpool ve Manchester United'ın Arda'yı kadrosuna katmak istediğini yazdı. 3 dünya devinin de yaz transfer döneminde harekete geçmeye hazır olduğu belirtildi.

Bu sezon teknik direktör Carlo Ancelotti'den istediği seviyede forma süresi bulamayan Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler ile ilgili transfer iddialara bir yenisi daha eklendi.

BAYERN MÜNİH, LİVERPOOL VE TALİP OLDU

Fichajes'in haberine göre, Avrupa'nın önde gelen 3 takımı Arda'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Alman devi Bayern Münih ve İngiliz ekipleri Liverpool ile Manchester United'ın 19 yaşındaki genç yeteneği transfer etmek için yaz aylarında hazır olacağı iddia edildi.

PSG İDDİASI DA VAR

Ayrıca İspanyol basını, geçtiğimiz günlerde Paris Saint-Germain'in de Arda Güler ile ilgilendiğini ve Fransız ekibinin teknik direktörü Luis Enrique'nin, transfer için milli futbolcuyla temasa geçtiğini öne sürmüştü.

KİRALIK GİTMEK İSTİYOR

Öte yandan yine İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre; Arda, takımda aldığı süreden memnun değil. Arda Güler'in 2026'da düzenlenecek Dünya Kupası nedeniyle gelecek yıl daha fazla forma şansı bulmak istediği belirtilmişti. 19 yaşındaki yıldızın, bu nedenle sezon sonunda takımdan kiralık olarak ayrılmak istediği yazılmıştı.

ARDA'NIN SEZON PERFORMANSI

Arda Güler, bu sezon Real Madrid'de 27 maçta 967 dakikada sahada kaldı. 19 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 3 gol attı ve 5 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Arda Güler'in Real Madrid ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Arda Güler'e 3 dünya devi birden talip oldu
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıNfe null:

Bu takımlarda olmaaaaaz. Yürümeden koşmaya çalıştın gördün olmuyor. Fenerden direk reale gidersen böyle yedek kalırsın kardeşim. Yavaş yavaş çıkacaksın başarı basamaklarını. Daha orta ölçekli bi takıma gitmeliydin gitmelisin.

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Haber YorumlarıMEMOLLİ null:

BEN GS LİYİM. BENCE EN İYİ GİDECEĞİN YER FENER. YOK GİTMEM DERSEN YENİ TAKIMINDA SÖZLEŞMEYE DAKİKA MADDESİ EKLETTİR.

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Haber Yorumlarıqzmgzn4kx4:

bıkmadınız bi bitmediniz yalan yanlış eksik uydurma haberlerden her gün başka takıma gönderiyorsunuz bi hocayı bi takımı bi Ardayı illa ni yere göndereceğim derdi nedir sizin ya

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