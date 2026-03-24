Arda Güler detayı! Fenerbahçe Real Madrid'in yıldızını istiyor
Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe, savunma hattı için dünyaca ünlü bir ismi gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, sezon sonunda Real Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan Anthony Rüdiger’i kadrosuna katmak istiyor. Rüdiger’in, Real Madrid’de forma giyen milli futbolcu Arda Güler ile yakın arkadaş olması transfer ihtimalini güçlendiren detaylar arasında gösteriliyor.
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Sarı-lacivertliler, sezon sonunda Real Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan Anthony Rüdiger’i kadrosuna katmak istiyor. İspanyol devinin 33 yaşındaki stoperle yeni kontrat yapmayı düşünmediği belirtildi.
TEMASLAR BAŞLADI
Fenerbahçe’nin, Rüdiger’i bonservis bedeli ödemeden transfer etmek için oyuncu ve menajeriyle temas kurduğu ifade ediliyor. Tecrübeli savunmacıya yalnızca Fenerbahçe değil; Juventus ve Premier Lig’den bazı kulüplerin de ilgi gösterdiği öğrenildi.
ARDA GÜLER DETAYI
Rüdiger’in, Real Madrid’de forma giyen milli futbolcu Arda Güler ile yakın arkadaş olması transfer ihtimalini güçlendiren detaylar arasında gösteriliyor.