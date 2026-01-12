Arda Güler'den kupa törenine damga vuran hareket
İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona'ya 3-2 mağlup olan Real Madrid'de, Arda Güler'in kupa törenindeki tepkisi dikkat çekti. Boynuna takılan madalyayı kısa süre içinde çıkaran milli futbolcu, sinirli tavırlarıyla gündem oldu.
- İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona, Real Madrid'i 3-2 mağlup ederek kupayı kazandı.
- Real Madrid oyuncusu Arda Güler, kupa töreninde boynuna takılan madalyayı hemen çıkardı.
- Arda Güler'in törende sinirli ve suratsız görüntüleri sosyal medyada yayıldı.
İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona'ya 3-2 mağlup olan Real Madrid'de, maç sonu kupa töreninde Arda Güler'in tepkisi gündem oldu. Milli futbolcunun, boynuna takılan madalyayı kısa süre içinde çıkararak sinirli tavırlar sergilediği görüldü.
KUPA BARCELONA'YA GİTTİ
İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona, Real Madrid'i 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Finalin ardından iki takım oyuncuları tören alanına çıktı.
MADALYA TAKILDI, HEMEN ÇIKARDI
Törende Real Madridli futbolculara madalyaları takılırken, Arda Güler'in verdiği tepki dikkat çekti. Milli futbolcunun, boynuna madalya takıldıktan hemen sonra madalyayı çıkardığı anlar kameralara yansıdı.
SİNİRLİ HALİ GÜNDEM OLDU
Arda Güler'in tören boyunca suratsız ve sinirli görüntüsü sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Görüntüler sonrası bazı kullanıcılar bu tavrı "yenilginin yarattığı hayal kırıklığı" olarak yorumladı.