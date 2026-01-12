Arda Güler'den kupa törenine damga vuran hareket

İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona'ya 3-2 mağlup olan Real Madrid'de, maç sonu kupa töreninde Arda Güler'in tepkisi gündem oldu. Milli futbolcunun, boynuna takılan madalyayı kısa süre içinde çıkararak sinirli tavırlar sergilediği görüldü.

KUPA BARCELONA'YA GİTTİ

İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona, Real Madrid'i 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Finalin ardından iki takım oyuncuları tören alanına çıktı.

MADALYA TAKILDI, HEMEN ÇIKARDI

Törende Real Madridli futbolculara madalyaları takılırken, Arda Güler'in verdiği tepki dikkat çekti. Milli futbolcunun, boynuna madalya takıldıktan hemen sonra madalyayı çıkardığı anlar kameralara yansıdı.

SİNİRLİ HALİ GÜNDEM OLDU

Arda Güler'in tören boyunca suratsız ve sinirli görüntüsü sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Görüntüler sonrası bazı kullanıcılar bu tavrı "yenilginin yarattığı hayal kırıklığı" olarak yorumladı.