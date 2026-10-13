Archie Brown, Aston Villa maçı öncesi '3 puan için buradayım' dedi.

Fenerbahçe'nin İngiliz oyuncusu Archie Brown, Aston Villa maçı öncesi, "Ailemle bir araya gelmek için burada değilim, takımıma 3 puanı kazandırmak için buradayım. Son zamanlarda bunu yapabilmiş olmaktan çok mutluluk duyuyorum" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında yarın İngiltere temsilcisi Aston Villa'ya konuk olacak Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını tamamlayarak Birmingham'a gitti. Sarı-lacivertli oyunculardan Archie Brown, Teknik Direktör İsmail Kartal ile birlikte maçın oynanacağı Villa Park'ta basın toplantısına katıldı. İlk olarak maçı değerlendiren Brown, "Herkesin beklediği bir maç. Antrenmanlarımızı yaptık. Ligde de iyi sonuçlar aldık. Kadromuz öz güvene sahip. Şampiyonlar Ligi'ni uzun zamandır oynamak istiyorduk. Her maç seviyemizi göstermek istiyoruz. Burada bu sebeple bulunuyoruz. Yarın için çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

"3 puan için buradayım"

Archie Brown, doğduğu ve ailesinin yaşadığı şehirde bulunmanın kendisi için güzel olduğunu ancak önceliğinin takımının başarısı olduğunu dile getirdi. Brown, "Doğduğum, ailemin bulunduğu şehirde olmak çok güzel. Ailemle bir araya gelmek için burada değilim, takımıma 3 puanı kazandırmak için buradayım. Son zamanlarda bunu yapabilmiş olmaktan çok mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

Takımdaki rolü ve hücuma katkıları hakkında konuşan 24 yaşındaki oyuncu, "Antrenörünüzün kim olduğuna bağlı olarak rolünüz değişebiliyor. Ben hocaya güvenerek takıma yardım edebileceğim, katkıda bulunacağım şekilde dinlemeye razıyım. Ofansif olarak katkılarımın olmasından memnunum ama tabii ki benim görevim savunma. Esas odaklandığım bu. Maça odaklanacağım, geri kalan her şey artı olacak" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı