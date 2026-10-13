Haberler

Archie Brown, Aston Villa maçı öncesi "3 puan için buradayım" dedi.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Archie Brown, Aston Villa maçı öncesi '3 puan için buradayım' dedi.
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin İngiliz oyuncusu Archie Brown, Aston Villa maçı öncesi ailesiyle buluşmak için değil takımına 3 puan kazandırmak için burada olduğunu söyledi. Doğduğu ve ailesinin yaşadığı şehirde olmanın güzel olduğunu ancak önceliğinin takım başarısı olduğunu belirtti.

Fenerbahçe'nin İngiliz oyuncusu Archie Brown, Aston Villa maçı öncesi, "Ailemle bir araya gelmek için burada değilim, takımıma 3 puanı kazandırmak için buradayım. Son zamanlarda bunu yapabilmiş olmaktan çok mutluluk duyuyorum" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında yarın İngiltere temsilcisi Aston Villa'ya konuk olacak Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını tamamlayarak Birmingham'a gitti. Sarı-lacivertli oyunculardan Archie Brown, Teknik Direktör İsmail Kartal ile birlikte maçın oynanacağı Villa Park'ta basın toplantısına katıldı. İlk olarak maçı değerlendiren Brown, "Herkesin beklediği bir maç. Antrenmanlarımızı yaptık. Ligde de iyi sonuçlar aldık. Kadromuz öz güvene sahip. Şampiyonlar Ligi'ni uzun zamandır oynamak istiyorduk. Her maç seviyemizi göstermek istiyoruz. Burada bu sebeple bulunuyoruz. Yarın için çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

"3 puan için buradayım"

Archie Brown, doğduğu ve ailesinin yaşadığı şehirde bulunmanın kendisi için güzel olduğunu ancak önceliğinin takımının başarısı olduğunu dile getirdi. Brown, "Doğduğum, ailemin bulunduğu şehirde olmak çok güzel. Ailemle bir araya gelmek için burada değilim, takımıma 3 puanı kazandırmak için buradayım. Son zamanlarda bunu yapabilmiş olmaktan çok mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

Takımdaki rolü ve hücuma katkıları hakkında konuşan 24 yaşındaki oyuncu, "Antrenörünüzün kim olduğuna bağlı olarak rolünüz değişebiliyor. Ben hocaya güvenerek takıma yardım edebileceğim, katkıda bulunacağım şekilde dinlemeye razıyım. Ofansif olarak katkılarımın olmasından memnunum ama tabii ki benim görevim savunma. Esas odaklandığım bu. Maça odaklanacağım, geri kalan her şey artı olacak" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 75 sitede yayınlandı.
İnegöl'de 2 milyon liralık altın hırsızlığı

Evden çaldığı altının miktarı dudak uçuklattı
Lamine Yamal'ın stada gelişini görenler aynı yorumu yaptı

Ne bu hal Yamal? Herkes aynı yorumu yapıyor
Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti: Bu 14 sucuk markasından uzak durun

Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti: Bu 14 sucuk markasından uzak durun
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 tabut yan yana! Biri 3 aylık bebeğini, diğeri doğmamış evladını geride bıraktı

Biri 3 aylık bebeğini, diğeri doğmamış evladını geride bıraktı
Dolandırıcıların akılalmaz yöntemi! Gelenleri yalan makinesine bağlamışlar

Görüntü İstanbul'dan! Yalan makinesi çıktı, nedeni akılalmaz
Barcelonalı futbolculara Galatasaray maçı öncesi hırsızlık şoku: Gözaltılar var

Barcelonalı futbolculara Galatasaray maçı öncesi şok: Gözaltılar var
Baba, iki oğlu ve amca öldürüldü! Nedeni inanılır gibi değil

Baba, iki oğlu ve amca öldürüldü! Nedeni inanılır gibi değil
Galatasaray öne geçtiği maçta Barcelona'ya farklı kaybetti

Galatasaray'da iyi başlayan gece felaketle bitti
Serenay Sarıkaya’ya küresel markadan milyonluk teklif iddiası

Paris’te bir yürüdü, milyonluk teklif geldi!
TBMM'de 401 milyar TL'lik fon vurgunu iddiası tartışıldı

Mecliste tansiyon yükseldi! Hakaretler havada uçuştu