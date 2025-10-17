Arca Çorum FK, Zirve Yarışında Hatayspor'u Yenmek İstiyor
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Arca Çorum FK, konuk olduğu Hatayspor'u yenerek zirve yarışını sürdürmek istiyor. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Çorum FK, son haftalarda aldığı galibiyetle moral buldu.
Lige ilk 4 maçını kazanarak başlayan, sonraki 4 haftada ise 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan kırmızı-siyahlı ekip, 9. haftada Manisa FK'yi sahasında yenerek galibiyet hasretini dindirdi.
Çorum ekibi, şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda 2. haftada elde ettiği liderliği 6. haftada Esenler Erokspor'a devretti.
Liderlik yarışı veren Çorum ekibi, Hatayspor maçını kayıpsız geçerek zirve yarışını sürdürmek istiyor.
Ligin geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 3 beraberlik ve bir yenilgi alan Çorum FK, topladığı 18 puanla 4. sırada yer alıyor.