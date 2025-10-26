Arca Çorum FK ve Boluspor 0-0 Berabere Kaldı
Trendyol 1. Lig 11. haftasında oynanan Arca Çorum FK ve Boluspor maçı, karşılıklı goller olmadan 0-0 sona erdi. Maçta iki takım da sarı kart görürken, çekişmeli anlar yaşandı.
Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Ömer Lütfi Aydın, Güner Mumcu Taştan
Arca Çorum FK: Sehic, Attamah, Aleksic (Dk. 87 Semih Akyıldız), Yusuf Erdoğan, Pedrinho (Dk. 45+2 Ferhat Yazgan), Arda Hilmi Şengül, Samudio (Dk. 73 Eze), Oğuz Gürbulak (Dk. 87 Atakan Cangöz), Üzeyir Ergün, Oğulcan Çağlayan, Erkan Kaş
Boluspor : Orkun Özdemir, Ömürcan Artan (Dk. 71 Arda Usluoğlu), Liço, Hasani, Doğancan Davas (Dk. 90+1 Rahman Buğra Çağıran), Işık Kaan Arslan (Dk. 46 Abdulsamet Kırım), Kougba, Onur Öztonga, Boakye (Dk. 71 Devran Şenyurt), Rasheed (Dk. 90+4 Abdurrahman Üresin), Balburdia.
Sarı kartlar: Dk. 26 Hasani, Dk. 40 Liço (Boluspor) Dk. 90+4 Attamah (Arca Çorum FK)
