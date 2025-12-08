Haberler

Futbol: Trendyol 1. Lig

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Arca Çorum FK, sahasında Atko Grup Pendikspor'u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Golleri Yusuf Erdoğan ve Eze kaydetti.

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Alperen Akarsu, Mehmet Pekmezci, Oğuzhan Yazır

Arca Çorum FK: Sehic, Attamah, Caner Osmanpaşa, Cemali Sertel, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Oğuz Gürbulak (Dk. 63 Atakan Akkaynak), Pedrinho, Samudio, Yusuf Erdoğan, Eze (Dk. 75 Oğulcan Çağlayan)

Atko Grup Pendikspor : Deniz Dilmen, Soldo, Yiğit Fidan, Sequeira (Dk. 46 Furkan Mehmet Doğan), Erdem Gökçe (Dk. 28 Thuram), Bekir Karadeniz, Mesut Özdemir, Denic (Dk. 72 Görkem Bitin), Hüseyin Maldar, Mallik Wilks, Harris

Goller: Dk. 16 Yusuf Erdoğan, Dk. 42 Eze (Arca Çorum FK)

Sarı kartlar: Dk. 34 Yiğit Fidan, Dk. 42 Denic, Dk. 45+5 Sequeira, Dk. 45+7 Thuram (Atko Grup Pendikspor ), Dk. 45+1 Oğuz Gürbulak (Arca Çorum FK)

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Arca Çorum FK, sahasında Atko Grup Pendikspor'u 2-0 yendi.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Spor
