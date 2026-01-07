Çorum FK, Mame Thiam'ı kadrosuna kattı
Trendyol 1. Lig takımlarından Arca Çorum FK, deneyimli forvet Mame Thiam ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Thiam, Eyüpspor'dan transfer edildi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, deneyimli futbolcu Mame Thiam'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Thiam ile anlaşmaya varıldığı, forvet oyuncusuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Trendyol Süper Lig ekibi Eyüpspor'dan transfer edilen futbolcuya Çorum FK formasıyla başarı dilekleri iletildi.
Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Spor