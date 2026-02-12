Haberler

Çorum FK, yarın sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında evinde İstanbulspor ile mücadele edecek. Maç saat 20.00'de başlayacak, kaleci İbrahim Sehic kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek.

Ligde 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda 41 puan toplayan Çorum FK, haftaya 5. sırada girdi.

