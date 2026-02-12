Çorum FK, yarın sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak
Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında evinde İstanbulspor ile mücadele edecek. Maç saat 20.00'de başlayacak, kaleci İbrahim Sehic kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek.
Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında yarın evinde İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.
Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Kırmızı-siyahlı ekipte kart cezalısı kaleci İbrahim Sehic, maçta forma giyemeyecek.
Ligde 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda 41 puan toplayan Çorum FK, haftaya 5. sırada girdi.
Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Spor