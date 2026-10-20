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Arca Çorum FK, deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Göztepe ile 25 Ekim Pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Çaykur Rizespor'u 2-1 yendikten sonra 3 gün izin verilen kırmızı-siyahlı takım, Burak Yılmaz yönetiminde çalışmalara başladı.

Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda 25 Ekim Pazar günü Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Ligin 8. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen kırmızı-siyahlı takımda futbolculara maçın ardından 3 gün izin verildi.

İznin tamamlanmasının ardından futbolcular, kulüp tesislerinde toplandı.

Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman, salonda aktivasyon çalışmasıyla başladı.

Sahada dinamik ısınmanın ardından topa sahip olma ve çabuk pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alan oyun çalışmasıyla sona erdi.

Çorum FK, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA
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