Aras Spor, Türk Hava Yolları'nı 3-1 Yenerek Zaferle Ayrıldı
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Aras Spor, Türk Hava Yolları'nı sahasında 3-1'lik skorla mağlup etti. Maç boyunca gösterilen performansla dikkat çeken Aras Spor, setleri 25-19, 22-25, 25-22 ve 25-15 alarak galip geldi.
Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Eyüpcan Kayışoğlu, Mustafa Emre Girgin,
Aras Spor: Aslıhan Kılıç, Olaya, Özge Nur Çetiner, Anthouli, Kalandadze, Hazal Selin Uygur (Simay Kurt, Sude Taşbaş, Buse Melis Kara, İrem Çor, Smrek, Ramos)
Türk Hava Yolları : Ratzke, Tuğba İvegün, Bahar Akbay, Adelusi, Bergmann, Karmen Aksoy (Melis Yılmaz, Çağla Çiçekoğlu, Alondra, Büşra Kılıçlı, Orthmann)
Setler: 25-19, 22-25, 25-22, 25-15
Süre: 117 dakika (27, 30, 36, 24)
Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor