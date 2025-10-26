Haberler

Aras Spor, Türk Hava Yolları'nı 3-1 Yenerek Zaferle Ayrıldı

Güncelleme:
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Aras Spor, Türk Hava Yolları'nı sahasında 3-1'lik skorla mağlup etti. Maç boyunca gösterilen performansla dikkat çeken Aras Spor, setleri 25-19, 22-25, 25-22 ve 25-15 alarak galip geldi.

Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Eyüpcan Kayışoğlu, Mustafa Emre Girgin,

Aras Spor: Aslıhan Kılıç, Olaya, Özge Nur Çetiner, Anthouli, Kalandadze, Hazal Selin Uygur (Simay Kurt, Sude Taşbaş, Buse Melis Kara, İrem Çor, Smrek, Ramos)

Türk Hava Yolları : Ratzke, Tuğba İvegün, Bahar Akbay, Adelusi, Bergmann, Karmen Aksoy (Melis Yılmaz, Çağla Çiçekoğlu, Alondra, Büşra Kılıçlı, Orthmann)

Setler: 25-19, 22-25, 25-22, 25-15

Süre: 117 dakika (27, 30, 36, 24)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Aras Spor, sahasında Türk Hava Yolları'nı 3-1 yendi.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
500
