Haberler

Aras Kargo, Lider Vakıfbank'la Karşılaşacak

Aras Kargo, Lider Vakıfbank'la Karşılaşacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SULTANLAR Ligi'nde mücadele eden Aras Kargo, düşme hattından uzaklaşmak için lider Vakıfbank ile deplasmanda karşılaşacak. Maç, saat 15.30'da başlayacak.

SULTANLAR Ligi'nde geçen hafta düşme hattındaki İlbank'ı 3-2 mağlup eden Aras Kargo, yarın deplasmanda lider Vakıfbank'la karşı karşıya gelecek. Vakıfbank Spor Sarayı'nda saat 15.30'da başlayacak 25'inci haftanın açılış mücadelesini Nurper Özbar, Davut Köseoğlu hakem ikilisi yönetecek. Ligde 24 maçta 12 galibiyeti bulunan İzmir temsilcisi 7'nci sırada; 23 galibiyet, 1 yenilgi alan Vakıfbank ise zirvede yer alıyor. Vakıfbank sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan maçı 3-0 kazanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı

Savaş Kafkasya'ya yayıldı! İran kardeş ülkeyi vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sabri Sarıoğlu'nun eşi kaptan pilot oldu

Eşinden gelen haberle havalara uçtu
İran'dan onlarca kişinin öldüğü saldırıya ilk yorum: ABD denizde bir vahşet gerçekleştirdi

Denizde vahşet! Onlarca kişinin ölümü sonrası intikam yemini ettiler
Ramazan günü camide büyük rezillik

Ramazan günü camide büyük rezillik! Cemaat isyanda
Lukaşenko savaşta tarafını seçti: Bu asla kabul edilemez

Lukaşenko savaşta tarafını seçti: Bu asla kabul edilemez
Sabri Sarıoğlu'nun eşi kaptan pilot oldu

Eşinden gelen haberle havalara uçtu
Fener'in eski yıldızından inanılmaz gol

Fener'den gidenin içinden Messi çıkıyor
Maça çıkmak isteyen Tedesco'ya doktordan iki kelimelik yanıt

Maça çıkmak isteyen Tedesco'ya doktordan iki kelimelik yanıt