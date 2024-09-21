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Aras Kargo, Keçiören Belediyesi'ni 3-1 Yenerek Kupa Voley'de Öne Geçti

Aras Kargo, Keçiören Belediyesi'ni 3-1 Yenerek Kupa Voley'de Öne Geçti
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Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 3. Grup mücadelesinde Aras Kargo, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maç, 121 dakika sürdü ve setler 21-25, 25-16, 25-22, 25-21 şeklinde sonuçlandı.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Öznur Tosun

Aras Kargo: Gizem Mısra Aşçı, Merve Atlıer, Mitchem, Bianka, Klimets, Ceren Karagöl (Berre İnce, Simay Kurt, Elif Kapar, Selen Köse, Mirtskhulava, Ecesu Söner)

Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: Elina, Ergül Avcı, Micaya, Sangiacomo, Ndiaye, Hande Korkut (Derya Çayırgan, Dilara Yeşil, Ndiaye, Lila Şengün, Ghandi, Burcu Yönder, Rodriguez)

Setler: 21-25, 25-16, 25-22, 25-21

Süre: 121 dakika (26, 26, 30, 39)

Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 3. Grup mücadelesinde Aras Kargo, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Spor

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