Voleybol: Sultanlar Ligi
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Aras Kargo, Göztepe'yi 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Setler 25-14, 25-20, 18-25, 19-25 ve 15-11 sonuçlarıyla oynandı.
Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Arzu Uzatöz, Gizem Eller
Aras Kargo: Aslıhan Kılıç, Olaya, Özge Nur Çetiner, Anthouli, Kalandadze, Hazal Selin Uygur (Simay Kurt, İrem Çor, Sude Taşbaş, Defne Başyolcu, Ramos, Merve Atlıer)
Göztepe: Ezgi Bektaş, Hande Naz Sunar, Nur Sevil Gökbudak, Hollock, Haneline, Atkinson (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Nehir Kurtulan, Nazlı Eda Kafkas, Rotar, Scuka, Ceren Kapucu, Emine Arıcı)
Süre: 138 dakika
