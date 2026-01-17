Haberler

Voleybol: Sultanlar Ligi

Güncelleme:
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Aras Kargo, Göztepe'yi 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Setler 25-14, 25-20, 18-25, 19-25 ve 15-11 sonuçlarıyla oynandı.

Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Arzu Uzatöz, Gizem Eller

Aras Kargo: Aslıhan Kılıç, Olaya, Özge Nur Çetiner, Anthouli, Kalandadze, Hazal Selin Uygur (Simay Kurt, İrem Çor, Sude Taşbaş, Defne Başyolcu, Ramos, Merve Atlıer)

Göztepe: Ezgi Bektaş, Hande Naz Sunar, Nur Sevil Gökbudak, Hollock, Haneline, Atkinson (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Nehir Kurtulan, Nazlı Eda Kafkas, Rotar, Scuka, Ceren Kapucu, Emine Arıcı)

Setler: 25-14, 25-20, 18-25, 19-25, 15-11

Süre: 138 dakika

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Aras Kargo, sahasında Göztepe'yi 3-2 yendi.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Spor
