Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı, Ceren Nur Domaç'ı kadrosuna kattı
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekibi Aras Kargo, geçen sezon Beşiktaş'ta oynayan 27 yaşındaki orta oyuncu Ceren Nur Domaç ile sözleşme imzaladı.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, 27 yaşındaki orta oyuncu Ceren Nur Domaç ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "İzmir'e hoş geldin Ceren Nur Domaç. 1999 doğumlu başarılı orta oyuncu Ceren Nur Domaç, yeni sezonda takımımızda mücadele edecek. Yeni evine hoş geldin Ceren." ifadeleri kullanıldı.
Ceren Nur Domaç, geçen sezonu Beşiktaş'ta tamamlamıştı.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör