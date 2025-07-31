Aras Kargo, Buse Kara ile Anlaştı

Aras Kargo, Buse Kara ile Anlaştı
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Sultanlar Ligi takımlarından Aras Kargo, dış transferde Sarıyer Belediyespor'dan smaçör Buse Kara ile anlaşma sağladı. 1998 doğumlu Buse Kara, daha önce çeşitli kulüplerde forma giymiştir.

SULTANLAR Ligi takımlarından Aras Kargo, dış transferde Sarıyer Belediyespor'dan smaçör Buse Kara ile anlaştı. İzmir temsilcisinden yapılan açıklamada, "1998 doğumlu Buse Kara, smaçör mevkisinde oynamakta. Sporcu daha öncesinde Sarıyer Bld, Eczacıbaşı, Beylikdüzü, Nilüfer Bld ve Karşıyaka forması giydi. Artık o da İzmir'de, aramıza hoş geldin Buse" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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