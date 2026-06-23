Aras Kargo, Bengisu ile anlaştı

SULTANLAR Ligi temsilcisi Aras Kargo, dış transferde Eczacıbaşı'ndan orta oyuncu Bengisu Aygün ile anlaşma sağladı. İzmir ekibinden yapılan açıklamada, "İzmir'e hoş geldin Bengisu Aygün. 2004 doğumlu başarılı milli orta oyuncu Bengisu Aygün yeni sezonda takımımızda mücadele edecek. Yeni evine hoş geldin Bengisu" ifadelerine yer verildi. Eczacıbaşı altyapısında yetişen Bengisu, 2019-25 yılları arasında Beşiktaş forması giydi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı