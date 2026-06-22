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Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı, Bengisu Aygün'ü kadrosuna kattı

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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekibi Aras Kargo, 22 yaşındaki milli orta oyuncu Bengisu Aygün ile yeni sezon için sözleşme imzaladı.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, orta oyuncu Bengisu Aygün ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki voleybolcunun yeni sezonda Aras Kargo forması giyeceği belirtildi.

Açıklamada, "İzmir'e hoş geldin Bengisu Aygün. 2004 doğumlu başarılı milli orta oyuncu Bengisu Aygün yeni sezonda takımımızda mücadele edecek." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış
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