Arap kulübünün teklifine Cristiano Ronaldo bile şaştı kaldı! Futbol tarihinde böyle bir maaş görülmedi - Haberler

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Arap kulübünün teklifine Cristiano Ronaldo bile şaştı kaldı! Futbol tarihinde böyle bir maaş görülmedi

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Arap kulübünün teklifine Cristiano Ronaldo bile şaştı kaldı! Futbol tarihinde böyle bir maaş görülmedi

Manchester United'dan ayrılma ihtimali olan Cristiano Ronaldo'ya bir Suudi Arabistan kulübü 2 yıllık sözleşme için 250 milyon euro maaş önerdi. Aynı kulüp Manchester United'a 30 milyon euro bonservis ve menajer Jorge Mendes'e ise 20 milyon euro teklif etti. Süper yıldızın bu teklifi düşündüğü öğrenildi.

12 yıl sonra geri döndüğü Manchester United'dan ayrılmak isteyen Ronaldo'nun geleceği belirsizliğini koruyor. Süper yıldızın ismi dev kulüplerle anılırken, Portekiz'de yayın yapan TVI, Suudi Arabistan'dan bir takımın da Cristiano Ronaldo ile ilgilendiğini yazdı.

250 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

Cristiano Ronaldo'ya bir Suudi Arabistan kulübü 2 yıllık sözleşme için 250 milyon euro maaş önerdi. Aynı kulüp Manchester United'a 30 milyon euro bonservis ve menajer Jorge Mendes'e ise 20 milyon euro teklif etti. 37 yaşındaki süper yıldız bu teklifi düşünmeye aldı.

Arap kulübünün teklifine Cristiano Ronaldo bile şaştı kaldı! Futbol tarihinde böyle bir maaş görülmedi

ERİK TEN HAG KALACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Manchester United'ın yeni teknik direktörü Ten Hag, "Cristiano Ronaldo satılık değil. Onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı. Cristiano Ronaldo, geçen sezon Manchester United formasıyla 38 maça çıktı ve 24 gol, 3 asistle oynadı.

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Manchester United Cristiano Ronaldo Spor Haberler

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