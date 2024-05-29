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Aralarındaki diyalogları görmeniz lazım! Fred, dondurmacıdan çalım yedi

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Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Fred, dondurma almak için gittiği Maraş dondurmacısında samimi anlara imza attı. Dondurma almak için Maraş dondurmacısıyla şakalaşan Fred'in o anlarını gören kullanıcılar, "Fred ilk kez çalım yedi" şeklinde yorumlar yaptı.

Gösterdiği performansla taraftarların gönlünde taht kuran Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Fred, bu kez saha dışında adından söz ettirdi.

"DONDURMACI'DAN ÇALIM YEDİ"

Dondurma almak için Maraş dondurmacısıyla şakalaşan Fred'in o anlarını gören kullanıcılar, "Fred ilk kez çalım yedi" şeklinde yorumlar yaptı.

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com - Spor

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