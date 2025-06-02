Aralarında yıldız isimler de var! Galatasaray'da tam 14 futbolcunun kalemi kırıldı
Galatasaray, Süper Lig'deki 25. şampiyonluğunu elde ettikten sonra gelecek sezonun planlamalarına hızla başladı. Yönetim, şampiyonluk kutlamalarının yanı sıra gelecek ve gidecek isimler üzerinde de yoğunlaştı. Kiralıktan gelecek olan ve yolların ayrılması düşünülen oyuncuların sayısı dikkat çekiyor. İşte Galatasaray'dan ayrılması muhtemel olan 14 futbolcu...
Galatasaray, Süper Lig'de 25. şampiyonluğuna ulaşarak 5. yıldızı göğsüne taktı. Sarı-kırmızılı ekipte, şampiyonluğun ardından vakit kaybetmeden gözler gelecek sezona çevrildi.
Yönetim, şampiyonluğu kutlarken, gelecek ve gidecek isimler üzerinde de çalışmalara başladı. Cimbom'da kiralıktan gelecek ile yolların ayrılması düşünülen oyuncuların çokluğu dikkat çekiyor.
TAM 14 İSİM YOLCU
Galatasaray'dan ayrılması muhtemel 14 futbolcu şöyle: Carlos Cuesta, Victor Nelsson, Berkan Kutlu, Kerem Demirbay, Alvaro Morata, Elias Jelert, Mat hias Ross, Nicolo Zaniolo, Yusuf Demir, Ahmed Kutucu, Jankat Yılmaz, Efe Akman, Derrick Köhn.