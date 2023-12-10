Haberler ›› Spor ›› Arabistan'da fırtına estiren Jesus'tan çok konuşulacak Ronaldo sözleri

Arabistan'da fırtına estiren Jesus'tan çok konuşulacak Ronaldo sözleri

10 Aralık 2023 16:59 Son Güncelleme: 17:03 Abone Ol

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde lider durumda bulunan Al Hilal'in teknik direktörü Jorge Jesus, ikinci sırada yer alan Al Nassr'a gönderme yaptı. Jesus, "Al Nassr, bizdeki gibi Neymar olmadan yarışabilir mi? Onları Ronaldo olmadan izlemek istiyorum" dedi.