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Arabistan'da fırtına estiren Jesus'tan çok konuşulacak Ronaldo sözleri

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Suudi Arabistan Pro Ligi'nde lider durumda bulunan Al Hilal'in teknik direktörü Jorge Jesus, ikinci sırada yer alan Al Nassr'a gönderme yaptı. Jesus, "Al Nassr, bizdeki gibi Neymar olmadan yarışabilir mi? Onları Ronaldo olmadan izlemek istiyorum" dedi.

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus, ligde kendilerini takip eden Al Nassr'a göndermede bulundu.

"ONLARI RONALDO OLMADAN İZLEMEK İSTERİM"

Al Nassr'ın yıldız futbolcu Ronaldo sayesinde başarılı olduğunu söyleyen Jesus, " Al Nassr, bizdeki gibi Neymar olmadan yarışabilir mi? Onları Ronaldo olmadan izlemek istiyorum" dedi.

LİGDE FIRTINA ESTİRİYOR

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Hilal, 16 haftada topladığı 44 puanla zirvede yer alıyor. İkinci sıradaki Al Nassr ise 16 maçta 37 puan toplamayı başardı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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